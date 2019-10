Jan Filip Libicki: Czy mógłbym zostać Marszałkiem Senatu?

Libicki odniósł się do spekulacji, zgodnie z którymi mógłby objąć urząd Marszałka Senatu. Polityk oprócz wymienionych wyżej stawia jeszcze inne warunki: kandydatura musi być "uzgodniona przez cały obóz opozycyjny". "Nie może być nikomu, przez nikogo narzucona. Tylko wtedy uda się bowiem doprowadzić takiego kandydata do szczęśliwego finału" - napisał.

"Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że PiS użyje wszelkich możliwych środków – nawet na granicy działań niemoralnych – aby sobie w obecnym Senacie większość zapewnić. Ja już – przez pośredników – miałem składane ze strony PiS-u pewne propozycje. Zdecydowanie i stanowczo je odrzuciłem i także tutaj - po raz kolejny - stanowczo je odrzucam. Więcej – apeluje do kolegów senatorów, wobec których z pewnością czynione są podobne próby, aby je ujawniali i mówili o nich głośno. Tylko wtedy i w taki sposób będzie można zatrzymać ten z gruntu patologiczny proceder. Chcę jednocześnie bardzo jasno powiedzieć, że bardzo szanuję i cenię wielu członków PiSu i parlamentarzystów PiS-u. Są to ludzie naprawdę głęboko przywiązani do konserwatywnych wartość. Szczerze w nie wierzący. Szlachetni. Grupa natomiast której absolutnie nie cenię to ścisłe kierownictwo PiSu. I to też jasno chcę tutaj zadeklarować" - napisał Libicki.