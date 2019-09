Jan Bodakowski: Moskwa broni ,,Politykę'' Vegi przed krytyką

To, że Moskwa broni film ''Polityka'' przed krytyką nie dziwi. W filmie młodzi polscy patrioci ukazani są jako naziści gwałcący kobiety i katujący sympatycznych antyfaszystów, telewizja ojca „Rydzyka” oskarżona jest o przekupienie antyfaszystów, by zorganizowali urodziny Stalina (w rzeczywistości to TVN wyemitował reportaż o urodzinach Hitlera), a sam ojciec „Rydzyk” ukazany jest jako chciwiec i drań, który olewa gwałcenie kobiet (chcący wykorzystać cierpienie kobiety dla swoich wstrętnych działań politycznych). Stosunek rosyjskiego portalu do szkalującego patriotów i Kościół filmu to kolejny przykład tego, że Moskwa w Polsce szerzy demoralizację i wspiera ataki mające na celu zniszczenie Kościoła.