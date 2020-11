Jaki o publikacji ,,Faktu'': Niemiecka gazeta dla Polaków tłumaczy, co jest dziś w ,,interesie Polski''

- To już nie sprzeczka w rodzinie. Wygląda na to, że szykuje się niezła awantura. Polska i Węgry stają okoniem względem pozostałych 25 państw Unii Europejskiej. Węgry oficjalnie zapowiedziały dziś, że w poniedziałek zablokują unijny budżet na lata 2021–2027. Oznacza to, że zablokują jednocześnie gigantyczne wypłaty dla Polski w ramach pokoronawirusowego funduszu odbudowy – pisze dziennik „Fakt” o wczorajszym wecie budżetu UE, który miałby być powiązany z tzw. praworządnością.

Z kolei europoseł PO Radosław Sikorski na łamach „Faktu” uderza w tony alarmu i rozpaczy:

- Cała Unia Europejska, poza Węgrami, głosowała za powiązaniem praworządności z funduszami w trosce o walkę z korupcją i rządy prawa

Do tego tekstu odniósł się europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, który na Facebooku napisał wymownie i krótko:

- Niemiecka gazeta Fakt dla Polaków, tłumaczy im dziś co jest w "interesie Polski"

mp/facebook/fakt/fronda.pl