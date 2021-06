Jaki do Lapida: hańbą jest Pana nieuctwo!

- Żadne prawo nie zmieni historii. Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami - stwierdził szef MSZ Izraela oraz przyszły premier w ramach nowej umowy koalicyjnej Jair Lapid. - Hańbą jest Pana nieuctwo! - odpowiedział Lapidowi na Twitterze europoseł Patryk Jaki.

Sejm przegłosował nowelizację przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma na celu uporządkowanie i ustabilizuje stany własnościowe nieruchomości oraz powstrzyma dziką reprywatyzację.

Stanowi także wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 roku. Wyrok ten został wydany jeszcze przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Nowelizacja przewiduje bowiem cezurę czasową 30 lat, po którym to okresie nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, która daje podstawy nabycia własności. Od zakończenia II wojny światowej minęło już bowiem ponad 70 lat.

"Hańbą jest Pana nieuctwo. To są budynki, za które chcecie środki. Polacy je odbudowali bez pomocy niemieckich środków, który wy ciągle otrzymujecie. Osoby, o których Pan mówi były obywatelami Polski i wzywali do jej obrony. Wreszcie trzeba zacząć o tym mówić " - napisał Jaki na Twitterze, zamieszczając przy wpisie zdjęcie zrujnowanej przez niemieckie bombardowania Warszawy.

W kolejnym wpisie Jaki zamieścił zdjęcie gazety z czasów II wojny światowej, w której zamieszczono m.in. „Odezwę Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski”. - Jak Pan skończył szkołę podstawową? - spytał.

Obozy nie były w Polsce, ale na terenie polski okupowanej przez Niemcy. Jak Pan skończył szkołę podstawową?

Jestem poza rządem i mogę to dziś powiedzieć. Żydzi dziś nas bardziej potrzebują niż my ich. Przez swoje agresywne działania nawet USA miały do nich pretensje.