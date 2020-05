Jak to jest z pokoleniem Jana Pawła II?

Przy okazji każdej rocznicy związanej ze Świętym Janem Pawłem II w mediach chętnie wypowiada się mnóstwo osób zarówno publicznych jak i całkiem prywatnych. Większość z nich z dumą podkreśla, że starają się na co dzień wcielać w życie to, co głosił papież rodem z naszej ojczyzny.