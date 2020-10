Jak sprawdzić historię pojazdu za pomocą numeru VIN?

Rozglądasz się za nowym samochodem lub innym pojazdem z drugiej ręki i chcesz dowiedzieć się na jego temat jak najwięcej, zanim podejmiesz ostateczną decyzję? Podpowiadamy, jak sprawdzić jego historię po numerze VIN, by nie kupić kota w worku.

Numer VIN – co to takiego?

By zrozumieć, jak działa sprawdzenie nr VIN, warto rozpocząć od zdefiniowania tego trzyliterowego skrótu. Numer VIN (Vehicle Identification Number) to inaczej numer identyfikacyjny pojazdu, który spotykany jest również pod nazwą numer nadwozia. Jest niepowtarzalnym kodem, przypisywanym przez producentów do konkretnych pojazdów silnikowych, by można było w prosty sposób zidentyfikować ich historię – od produkcji, po stan aktualny.

Gdzie znaleźć numer VIN na pojeździe?

Numer VIN pojawia się najczęściej na dwóch do trzech miejsc na pojeździe. Jest to przede wszystkim tabliczka znamionowa, umiejscowiona na przedniej szybie od strony kierowcy, w dolnej jej części. Drugim miejscem, gdzie możesz spodziewać się numeru nadwozia pojazdu, jest słupek boczny po stronie kierowcy, a konkretnie znajdująca się na nim etykieta, zawierająca dane producenta, dane techniczne i numer identyfikacyjny.

Numer VIN znajdziesz również w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a dokładniej pod literą E. W tym miejscu numer nadwozia pojawia się w dokumentach nie tylko polskich pojazdów, ale też chociażby niemieckich czy czeskich.

Jak poprawnie odczytać numer VIN?

Na numer VIN składa się siedemnaście znaków zgodnych z normą ISO, z których każdy niesie w sobie inną informację. By poprawnie je odczytać, warto wiedzieć, co oznaczają. I tak oto:

znak pierwszy oznacza kraj produkcji pojazdu;

znak drugi oznacza producenta pojazdu;

znak trzeci oznacza typ lub podział pojazdu;

znaki czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy dostarczają ogólnych danych o pojeździe, takich, jak: marka, model, styl nadwozia, wielkość silnika, typ silnika, seria itd.;

znak dziewiąty jest cyfrą zabezpieczającą, dzięki której producenci są w stanie weryfikować na ile cały numer VIN jest w danym pojeździe autentyczny;

znak dziesiąty oznacza rok modelu pojazdu;

znak jedenasty oznacza miejsce produkcji pojazdu (fabrykę, w którym go wyprodukowano);

znaki dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty i siedemnasty są numerem produkcyjnym albo numerem seryjnym pojazdu.

Warto też wiedzieć, że trzy pierwsze symbole stanowią część WMI, symbole od czwartego do dziewiątego stanowią część VDS, a symbole od dziesiątego do siedemnastego – część VIS numeru VIN. Wśród używanych do oznaczania numeru nadwozia pojazdów znajdują się wszystkie cyfry i litery, poza O, I oraz Q, które mogłyby być mylone z 0, 1 oraz 9.

Jak sprawdzić pojazd po numerze VIN?

By sprawdzić pojazd po numerze identyfikacyjnym, musisz skorzystać ze specjalnego dekodera numerów VIN. Narzędzie to działa online, a jego głównym zadaniem jest “przetłumaczenie” zawartych w kodzie symboli na szczegółowy opis pojazdu i jego historii.

Jak to wygląda? Wystarczy, że do wyszukiwarki danych dekodera wpiszesz numer VIN i uregulujesz płatność za raport, by po kilku chwilach cieszyć się kompletem informacji na temat pojazdu. Dzięki temu może okazać się, że – w scenariuszu negatywnym – nie dałeś się naciągnąć nieuczciwemu handlarzowi albo – w scenariuszu pozytywnym – że odkryłeś prawdziwą perełkę motoryzacyjną.

Dlaczego lepiej sprawdzić VIN przed zakupem pojazdu?

Jak widzisz, sprawdzenie numeru VIN nie jest wcale trudne. Warto to robić, by uniknąć feralnego zakupu. Tylko i wyłącznie wówczas, gdy sprawdzisz numer nadwozia, będziesz miał pewność, że pojazd nie jest przedmiotem kradzieży albo nie brał udziału w wypadku, jak również dowiesz się, jakim dotychczas zabiegom i kontrolom MOT go poddawano itd. To pomoże Ci w ocenie jego stanu technicznego i podjęciu najlepszej decyzji, popartej faktami, a nie obietnicami sprzedającego.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym poradom, Twój zakup okaże się trafiony i będziesz cieszył się nim przez długie lata.