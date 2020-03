Stani 31.3.20 8:36

Omówienie Ksiąg i Ewangelii. Jakie wnioski płyną z tych fragmentów:

"Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba"

"...Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego..."?

1) trójca była później niż dwójca (Jezus uczył się od ojca)

2) Komunikacja między ojcem i synem nie jest ciągła i bezpośrednia (potwierdza punkt 1))

3) Jezus jest nie do końca zorientowany bo ojciec nie powiedział mu wszystkiego.

4) nawiązując do poprzednich trójca jednak nie jest jednością, jeśli nie mają bezpośredniej komunikacji.