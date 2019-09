In vitro jako metoda eugeniczna

Frendzel usrał, się dzisiaj na in-vitro?

Problem w tym, że odmawianie prawa do posiadania dzieci ludziom, to czysty sadyzm.

Ale to w kato-głupocie norma przecież.

Sadyzm i brak moralności na porządku dziennym. Amen.

