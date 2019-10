Ich wybrał suweren- niech mówią, niech działają!

Alojzy Cedzidło 16.10.19 11:53

Brak komentarzy ? Co to bractwo inowrocławskie ze szczęścia zaniemówiło?Wiem wiem . Dopiero 15 minut wisi artykuł . No to się zacznie . Nowa wojna polsko polska . Bo przecież moje marzenia o opozycji tej prawdziwej chyba się nie spełnią Marzenia o takiej opozycji , która patrząc na ręce rządzącym , pilnuje naszego , Polaków interesu . Czarno to widzę Widzę ,,opozycję " do PiS -u i wszystkiego co PiS robi . Dobrze czy żle . ,,Wsio rawno. " Byle uwalić w PiS .Będzie się działo ...Oj będzie.... .