Homoherezja paragwajskiego arcybiskupa? Skandaliczne słowa

Arcybiskup powiedział m.in.: „Dzisiaj odkrywamy, że istnieją pary homoseksualne, które tworzą rodziny. Nie możemy lekceważyć tej rzeczywistości. Wymagają one szczególnej kompetencji i przygotowania ze strony ruchów rodzinnych, by towarzyszyć tym ludziom, aby okazać im miłosierdzie i zrozumienie. (...) Nie powinniśmy ich oczerniać. Nie powinniśmy ich po prostu oskarżać o moralnie nieregularne sytuacje, co jest prawdą, ponieważ nie osiągamy w ten sposób nic; ale musimy zaproponować, by żyli właściwie, ponownie się włączyli, modlili i by solidaryzowali się z ubogimi i najbardziej potrzebującymi i byli na nich wrażliwi”.