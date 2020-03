Hołownia To jest zamach stanu. To jest atak na demokrację! Hołownia wściekły na nowy kodeks wyborczy, Zwłaszcza na głosowanie korespondencyjne

– Co jeszcze wprowadzą? Zdalne komisje wyborcze? Co jeszcze mogą zrobić, żeby ten nieuczciwy wyścig usankcjonować? To są, wiecie, rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie. To jest zamach stanu. To jest atak na demokrację pod płaszczykiem. I to jest tak strasznie cyniczne walki z epidemią i ułatwiania obywatelom funkcjonowania w tym trudnym czasie. Nie mam innych słów na to niż „złodziejstwo” niż „oszustwo”