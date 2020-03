Hołownia do Prezydenta: ,,Do władzy po trupach’’!

Olej 28.3.20 17:45

Pamiętam młodego wymądrzonego szczyla w tefał tv jak się wyświęcał opiniami świętszymi niż sam papież. Jakiż on był uduchowiony !



I teraz się okazuje kto go tak uduchowił i dlaczego, brylował obok innej ,,świętej'' dziennikarki pani Iwony Sz, oboje prześcigali się we frazach kościelnych. Bym był myślał, że w biskupy pójdzie, a on na prezydenta się łowi, do łatwej forsy, bez odpowiednich szkół, bez umiejętności żadnych prócz profilowania się opacykowanej gęby do kamery, gęby coraz bardziej spuchniętej od żarcia.



I tak ze świętego ujawnił się czerwony muchomor - zakapior z przerostem ego, pragnącym władzy i łatwego życia cudzym kosztem.



Wyrośnięty gówniarzu do roboty się weź, żebyś na chleb łapami zapracował, bo łeb masz za głupi by być sołtysem we wsi.