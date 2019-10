Hofman: PiS schrupie Konfederację

"Ani za bardzo nie reprezentuje klasy średniej, którą miała reprezentować, ani nie poszła na lewo, po współczesną lewicę, nie w starym, tylko nowym stylu, czyli ekologia, ruchy miejskie itd. To Grzegorz Schetyna ma wszystkie klucze do przyszłości PO, bo to on ustalał listy wyborcze i to o to były duże zarzuty, że nie znalazł się Zdrojewski, ktoś tam, ale dlaczego się nie znalazł?"-zastanawiał się Hofman. Jak ocenił, w ten sposób Schetyna "czyścił"listy z ludzi konkurencji politycznej, czy to Donalda Tuska, czy innych osób mogących zaszkodzić obecnemu liderowi PO.