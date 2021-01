HIT!!! Dlaczego głosować na PO? Robert Mazurek ,,zaorał’’ Schetynę

Były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna był dziś gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Tradycyjne, polityk próbował uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził, że wybór między PO i PiS jest jak wybór pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. ,,Wy prędzej jesteście Europa Południowa” – odpowiedział gospodarz programu, przywołując skandal szczepionkowy we Włoszech, gdzie co 7. zaszczepiona osoba ominęła kolejkę.

Robert Mazurek pytał swojego gościa, co może skłonić dzisiejszego dwudziestolatka do oddania głosu w wyborach na Platformę Obywatelską.

- „Dwadzieścia lat Platformy i jest dzisiaj dwudziestolatek, który może głosować. I on się zastanawia, właściwie dlaczego mam głosować na tych ramoli?” – pytał dziennikarz.

- „Bo chce żyć w normalnym kraju. Bo chce żyć w Europie Zachodniej, a nie we Wschodniej” – odpowiedział Grzegorz Schetyna. W jego ocenie oddanie głosu na PiS jest oddaniem głosu na wizję państwa w Europie Wschodniej, a oddanie głosu na PO, to zagłosowanie na Europę Zachodnią.

- „Ja bym prędzej powiedział, że wy jesteście Europa Południowa. Konkretnie - Włochy, piękny klimat, i... co siódmy zaszczepiony poza kolejnością” – zripostował polityka Robert Mazurek.

