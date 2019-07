Grafika z księdzem gwałcącym dziecko. Paweł Rabiej ,,lubi to''

rebeliant 23.7.19 17:56

Gdyby byli tak prześladowani jak to oni chcą przedstawić, to nie byliby w tak świetnej kondycji i chęci do marszy. To zwyrodnialcy, którzy kryją w sobie wielką nienawiść i tylko właśnie wyczekują na uległość ludzi. Rabiej jest świetnym przykładem osoby pełnej nienawiści i trzeba jasno stwierdzić, że niepokojące jest to, że społeczeństwo zagłosowało na takich ukrytych hitlerków.