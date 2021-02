Gowin nie weźmie udziału w posiedzeniu Rady Koalicyjnej. Co dalej z Porozumieniem?

W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Rady Koalicyjnej, na którym liderzy Zjednoczonej Prawicy mają omówić sporne kwestie. Swój udział w posiedzeniu Rady zawiesił jednak lider Porozumienia Jarosław Gowin. W ugrupowaniu trwa spór, a pretensje do wykonywania obowiązków prezesa rości sobie Adam Bielan.

Według nieoficjalnych informacji, rezygnując z udziału w posiedzeniu, Jarosław Gowin chce wymusić na prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim i prezesie Solidarnej Polski Zbigniewie Ziobrze uznanie jego przywództwa w Porozumieniu. Obecnie ma być ono kwestionowane przez część polityków PiS.

- „Dla nas to nie do przyjęcia, nasi partnerzy powinni przyznać, że to on jest prezesem” – mówią zwolennicy Gowina, podkreślając, że jest to warunek, aby powrócił on do udziału w posiedzeniach Rady Koalicyjnej.

W Porozumieniu trwa spór pomiędzy Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem, który przekonuje, że trzy lata temu upłynęła kadencja prezesa partii i Gowin nie ma mandatu do pełnienia swojej funkcji.

kak/PAP, RMF FM