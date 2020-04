Czym opozycja kusi Gowina? Pozycją marszałka Sejmu i zastąpieniem prezydenta po 6 sierpnia? Czy to jest POwtórka po Smoleńsku?

- Co jednak, jeśli się nie da przeprowadzić głosowania 10 maja, albo będzie miało ono charakter szczątkowy, ewidentnie ułomny? I co, jeśli rząd nie ogłosi stanu nadzwyczajnego? Odpowiedź jest oczywista: wejdziemy w bardzo poważny kryzys konstytucyjny. Andrzej Duda będzie prezydentem do 6 sierpnia, ale później będzie to urząd nieobsadzony.