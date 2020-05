Gowin: Jesteśmy otwarci na propozycje opozycji

Czarek 12.5.20 9:20

Niestety opozycja jest zamknięta na wszelkie propozycje. Czy nie widzicie że PO i lewica nie są zdolni do niczego i to nie z wyboru ale z natury? Te dwie kategorie polityczne czyli liberałowie i komuno-socjaliści od początku swego istnienia są napędzani źle ukierunkowanymi podstawowymi instynktami: głodu (władzy i pieniędzy i nieskrępowanej konsumpcji) i seksu. To dlatego te dwie frakcje są odpowiedzialne na świecie i w Polsce za szerzenie zboczeń i bezkarności fiskalnej. To dlatego złodzieje za czasów PO mieli się tak dobrze i jeśli wygrają wybory to złodzieje znów wrócą na salony. Ci sami ludzie niszczą zasady moralne, religie, wiarę, systemy podatkowe i prawne.

Ten naturalny sojusz partii programowo nastawionych na chaos z masonerią trwa od pierwszych rewolucji, których te same grupy społeczne były autorami. Rewolucja francuska, bolszewicka, wojny światowe - wszystkie te akty masowego ludobójstwa w celu zniszczenia i zagrabienia opierają się nie na konkretnych osobach ale na konkretnej myśli i na konkretnym duchu, duchu zła, duchu chaosu, śmierci i zniszczenia.