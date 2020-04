Gospodarka głupcze. KE: Otwierajmy granice jak najszybciej

Tymczasem WHO podkreśla, że nia ma dowodów na to, iż osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, nie mogą roznosić patogenu na innych. W związku z tym Organizacja ostrzega przed wydawaniem tzw. „paszportów odporności” czy „certyfikatów bezpieczeństwa” pacjentom wyleczonym z koronawirusa. Taka praktyka może wedle ekspertów WHO zwiększyć rozprzestrzenianie się koronawirusa:

-„Niektóre państwa zasugerowały, że wykrycie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu Covid-19, mogłoby posłużyć za podstawę do wydania paszportu odporności czy certyfikatu (mówiącego, że ktoś jest wolny od ryzyka ponownego zakażenia), umożliwiającego osobom fizycznym podróżowanie czy powrót do pracy (...)” – informuje WHO oświadczając, iż nie ma obecnie dowodów na to, że tzw. ozdrowieńcy nie zakażają już innych ludzi.