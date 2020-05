Gmyz o propozycji Merkel i Macrona: ,,Kogoś pogięło''

JS 19.5.20 18:48

Wychodzi do jakiej uni żeśmy trafili. Jak nie pseudo-komunizm pseudo-naukowy to gospodarczo-polityczny drenaż naszych od naszych niemieckich "przyjaciół"/ Nie mamy przyjaciół ! No może poza Węgrami.Ale żeby oni jeszcze mówili w podobnym do naszego języka (:-/

Budujmy tron Jezusowi, nie niemieckiemu antychrystowi !

Pozdrawiam