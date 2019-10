Giertych rozczarowany PO. Podważają wybory do Senatu, które wygrali

KO składa wnioski do SN podważające wybory do Senatu, które opozycja wygrała oraz tak jak PiS żąda przeliczania głosów. A nie robi tego wobec Sejmu, gdzie opozycja przegrała. Rozumiem, że KO uznaje za prawidłowo policzone głosy w wyborach do Sejmu, a błędnie te do Senatu. Brawo!