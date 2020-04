Giertych chce być nowym Mojżeszem opozycji - na miejsce Michnika?

Andej 18.4.20 11:51

Twarz ma odpowiednią do takich działań. Ale nazwisko powinien zmienić na Kali, albowiem wyznaje moralność Kalego. . . . . . . . . . Oburza mnie jednak to, że on chodzi do kościoła. Jak mieszkał w Radości, to go widywałem. Hipokryzja wałęsowska. Jeden nienawidzi i nosi Matkę Boską, drugi nienawidzi i uważa się za wierzącego.