Gen. Skrzypczak: Nie bójmy się wojny. Nic nie wskazuje, że do niej dojdzie

JANOSIK 9.1.20 21:20

Nie chodzi o zagrozenia p. generale [duzy szacunek dla pana]chodzi o to ze Polscy zolnierze maja chronic Polskich granic bo na to placimy podatki,jak nie bedziemy wiedziec co zrobic z naszymi pieniedzmi to w tedy bedziemy wysylac nawet do Afryki,na glodujace dzieci.