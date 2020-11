Franciszek: Związki jednopłciowe powinny być prawnie chronione

Wielkim echem rozniosła się pod koniec października wypowiedź papieża Franciszka, który miał wyrazić aprobatę dla prawnej ochrony związków jednopłciowych. Słowa Ojca Świętego były szeroko komentowane i wzbudziły wiele kontrowersji. W Polsce temat, również w mediach katolickich, zszedł na drugi plan za sprawą proaborcyjnych protestów. Tymczasem, jak informuje Tomasz Terlikowski, „sekretariat stanu zwrócił się do przedstawicieli Stolicy Apostolskiej na całym świecie z prośbą o przedstawienie biskupom kontekstu wypowiedzi papieskiej”.

W filmie dokumentalnym „Franciszek”, którego premiera odbyła się 21. października w Rzymie, miały paść słowa papieża Franciszka będące aprobatą dla cywilnych związków par jednopłciowych:

- „Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny, ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi” – cytowały Ojca Świętego media.

Teraz sekretariat stanu zwrócił się do przedstawicieli Stolicy Apostolskiej na całym świecie z prośbą o przedstawienie biskupom kontekstu tej wypowiedzi:

- „Z wpisu na FB nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych abp Franco Coppolo wynika, że sekretariat stanu zwrócił się do przedstawicieli Stolicy Apostolskiej na całym świecie z prośbą o przedstawienie biskupom kontekstu wypowiedzi papieskiej” – napisał na Facebooku red. Tomasz Terlikowski.

Kontekst, jak pisze dziennikarz, jest natomiast taki: papież Franciszek sprzeciwia się mówieniu o związkach jednopłciowych w kontekście małżeństwa. Uważa jednak, że żyjące w związkach jednopłciowych pary mają prawo do jakiejś formy związków cywilnych. Abp Franco Coppolo zaznacza, że papież odnosi się wyłącznie do prawa cywilnego, nie do doktryny Kościoła.

- „Uwagi te, choć doprecyzowują wypowiedź papieską, sugerują możliwe delikatne, ale jednak realne przesunięcie w podejściu do związków osób tej samej płci. Jak dotąd Kościół był jasno przeciwko każdej formie wprowadzania związków osób tej samej płci do prawa. I to się, od jednej wypowiedzi papieskiej nie zmieniło, ale prośba od sekretariatu stanu, by nuncjusze precyzowali wypowiedź (i to jak rozumiem w takim duchu) może oznaczać powolne przesuwanie praktyki duszpasterskiej i prawnej” – ocenia Tomasz Terlikowski.

- „To jest od dawna model działania papieża Franciszka, który często pewne zmiany jedynie sugeruje, a reszta dokonuje się na poziomie działania jego współpracowników, nuncjatur, delikatnych sugestii. Czy tak będzie tym razem? Najbliższe tygodnie i miesiące to pokażą” – dodaje.

kak/Facebook, Fronda.pl