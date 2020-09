Ferency chce kar UE dla Polski. ,,Marzę o tym!''

„Jest w nas połączenie kompleksu niższości z kompleksem wyższości, rzecz nie do zniesienia i nie do rozwiązania, co w Unii już dawno zauważono. Jesteśmy niezdolni do współpracy, roszczeniowi, nam wszystko wolno, nam się należy. Zawsze bardziej niż innym” – takie zdanie o Polsce i Polakach ma aktor Adam Ferency.

W rozmowie na łamach najnowszego numeru „Newsweeka” dodał też, że Unia Europejska powinna Polskę ukarać:

„Jestem ciekaw, kiedy UE wreszcie zrobi to, co zapowiada, czyli że nie będzie pieniędzy, jeżeli nie będzie praworządności. Marzę o tym”.

Dalej dodał:

„Niech się w końcu sytuacja zrobi zero-jedynkowa i Jarosław Kaczyński stanie przed wyborem: ustąpić Unii albo wyjść, ze wszystkimi tego konsekwencjami, z realną groźbą eskalacji wojny domowej, która zresztą już się toczy. Na razie nie leje się krew, ale ludzie z wrogich sobie obozów nie mogą spokojnie wymienić nawet dwóch zdań”.

dam/"Newsweek",Fronda.pl