,,FAZ'': Niemcy zawiniły, ale żeby zaraz płacić Polsce?

Premier Polski Mateusz Morawiecki zapowiedział w rozmowie z niemieckimi mediami, że Polska będzie się domagać od Niemiec reparacji za straty wojenne. "Polska nie otrzymała od Niemiec odpowiedniej rekompensaty za okrucieństwa drugiej wojny światowej. Straciliśmy 6 mln ludzi – dużo więcej niż inne kraje, które dostały wysokie reparacje. To nie jest sprawiedliwe. Nie może tak zostać" - powiedział polityk.

"Polska ma powody, by zwracać uwagę na to, że podczas drugiej wojny światowej została spustoszona jak chyba żaden inny kraj. Jednak abstrahując od tego, że dziś nie istnieje żadna prawna podstawa do wypłacenia reparacji, nasuwa się pytanie: gdzie chcemy zakończyć temat reparacji?" - pyta z niemałą dozą hipokryzji dziennik.