Fala nieprzychylnych komentarzy po przegranej ze Słowacją. "Wstyd", "kompromitacja"

Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu Euro. Porażka bardzo utrudnia wyjście z grupy. W następnych meczach Polacy muszą się zmierzyć ze znacznie silniejszą Hiszpanią i Szwecją. W internecie zawrzało od nieprzychylnych komentarzy.

Polacy przegrali po kiepskiej grze i idiotycznej czerwonej kartce Grzegorza Krychowiaka. Biało-Czerwonych próbował tłumaczyć Zbigniew Boniek, mówiąc, że gra była przeciętna, ale Polacy nie zasłużyli na porażkę.

Graliśmy przeciętnie, na porażkę nie zasługiwalismy. Dwie bramki po fatalnych błędach…..

— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 14, 2021

Sam jednak Boniek przyłożył rękę do chaosu w polskiej kadrze, w pierwszej kolejności doprowadzając do zatrudnienia Jerzego Brzęczka na stanowisko selekcjonera, a następnie zastępując go Paulo Sousą tuż przed Euro. Sousa co prawda kadrę objął w styczniu, ale pod jego wodzą Biało-Czerwoni rozegrali tylko 6 spotkań. W dodatku początek jego pracy w reprezentacji Polski zbiegł się z ogólnopolskim i światowym lockdownem z powodu pandemii koronawirusa.

Część internautów skrytykowała Bońka, zrobił to także europoseł Patryk Jaki.

Polska za Sousy wygrała tylko z Andorą. Traci b.dużo bramek, bo ciągle zamiast zgrywać zespół trwają eksperymenty z tytuł. Kolejny raz taktyczny bałagan na boisku. Mamy lepszych piłkarzy, ale nie mamy zespołu, bo @BoniekZibi załatwił nam trenera bez CV na kadrę Polski #ZibiTop pic.twitter.com/SxsM9lbLWi

— Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 14, 2021

Po pierwsze wywalić Bońka.

— sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) June 14, 2021

Większa część krytyki i tak skupiła się jednak na samych piłkarzach.

Mieliśmy się bić o wyjście z grupy, a odpadamy po pierwszym meczu. Ze Słowacją. Po pierwszym samobóju bramkarza w historii Euro i czerownej kartce Krychowiaka. Bez celnego strzału najlepszego napastnika świata. Żal strzępić ryja proszę Państwa. #POLSVK — Marcin Makowski (@makowski_m) June 14, 2021

Dzisiejszy mecz nie był meczem otwarcia, tylko o wszystko. Przegrywamy ze Słowacją, której potencjał ludnościowy jest równy Mazowszu. Kadrą wpisujemy się w niechlubną tradycję porażek z piłki klubowej, gdzie od lat kluby z mniejszych państw nas ośmieszają. Wstyd. @pzpn_pl 👎 — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) June 14, 2021

Chyba nikt nie zabierze nam miana najgorszej drużyny turnieju?

— Marcin Palade (@MarcinPalade) June 14, 2021

Bezlitośnie przypomniana została również okładka Faktu po przegranym meczu z Ekwadorem na Mundialu w 2006 roku.

Z tego, co widzę, nieśmiertelna okładka znowu się przyda. pic.twitter.com/EzQca64NXR

— Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) June 14, 2021

jkg/twitter