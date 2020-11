Europoseł z Niemiec masakruje totalną opozycję w Polsce

- „Jestem zdumiony jak polscy eurodeputowani z lewej strony, czy ze środka sali, odnoszą się do swojej własnej ojczyzny” – mówił w Parlamencie Europejskim niemiecki prawnik, europoseł Maximilian Krah. Wykazując bezzasadność oskarżeń o rzekome „upolitycznienie” polskich sądów polityk nie krył zdziwienia wobec działań polskiej opozycji, która atakuje na forum UE swój własny kraj.

- „Jeżeli ktoś się wczyta w orzeczenie Trybunału z 2019 roku, to sądzi, że sędziowie sami się nie mianują, tylko przez ministerstwo sprawiedliwości czy parlament. Nie jest to najważniejsze, ponieważ nie jest to sprawa nadzwyczajna, ani w Niemczech ani w Stanach Zjednoczonych” – mówił eurodeputowany z Niemiec.

- „Bo przecież to, że sędziowie się mianowali, to byłby polski wyjątek. Bo tak naprawdę musimy zachować niezawisłość przy mianowaniu, ale nie można się samo-mianować” – dodawał.

Nawet europoseł Maximilian Krah, z Niemiec jest zażenowany zachowaniem polskiej totalnej opozycji, która wywleka polskie problemy na forum PE prosząc gorliwie o ingerencję instytucje europejskie...Wstyd I hańba polska opozycjo😠 pic.twitter.com/HQ7pyEDNlE — Wadera #BabiesLivesMatter (@60wadera) February 11, 2020

kak/Twitter