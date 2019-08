Europa Wschodnia zbroi się z obawy przed atakiem Rosji

Jedną z głównych postaci tutaj jest Polska. Kraj ten wypełnia obowiązek członków NATO do przeznaczenia 2 proc. PKB na obronę, podczas gdy Niemcy tego nie robią. Pod tym względem prezydent USA Donald Trump nie traci okazji do krytykowania berlińskich „pasożytów” w polityce bezpieczeństwa. W samym 2015 r. polski budżet wojskowy wzrósł o prawie 20 proc. do około 10 mld euro, a do 2030 r. udział wydatków na obronność w PKB powinien wzrosnąć do 2,5 proc – przypomina wydanie.