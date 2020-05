Estonia wyprzedziła Polskę

Z początkiem czerwca łotewskie linie AirBaltic wznowią loty z Tallina do Paryża, Berlina i Wiednia. Jak ogłosiła kierownik komunikacji na lotnisku w Tallinie Jane Gridassov, do Paryża loty rozpoczną się 1. czerwca, a do Wiednia dzień później i w obu przypadkach będą trzy rejsy tygodniowo. Do Berlina natomiast loty zostaną wznowione 4. czerwca.