Empik cenzuruje ,,Gazetę Polską''

michu 22.7.19 12:54

A czego żeście się spodziewali, że jak opanują rynek to nie będą robić tego co chcą tylko kogoś słuchać?? ;). Trzeba było dążyć do tego, żeby np "Ruch" był dystrybutorem nawet za granicą i podlegał Polakom. W czasach np autentycznie dobrej zmiany mogłoby wyniknąć z tego wiele dobra.