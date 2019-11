Edward Mosberg: Ani razu nie zaznałem w Polsce jakiegokolwiek przejawu antysemityzmu

PiotrS 15.11.19 11:18

Cóż, cieszę się, ze pan Mosberg dobrze się czuje w Polsce. Antysemityzm u nas jest i był, ale...dokładnie tak samo jest wszędzie na świecie. Ludzie nie lubią żydów, czarnych, żółtych, homoseksualistów, heteroseksualistów, chrześcijan, muzułmanów, cyklistów itd. itp.

Tych zjawisk się nie wyeliminuje. Głupi ludzie byli, są i będą.

Należy jedynie zadbać o prawidłowe przedstawianie tego, co się dzieje. Bo faktycznie, Polska w mediach na świecie jest przedstawiana tak, jakby było to ognisko światowej walki z Żydami, co jest nieprawdą. Historycznie patrząc, narodowość żydowska w Polsce miała najlepiej w Europie (dlatego tylu ich tutaj mieszkało). I niesprawiedliwością jest pisanie jednostronne, wyłącznie o antysemityźmie (który, jak napisałem wyżej, oczywiście był, jak wszędzie).

Takie przedstawianie Polski jw. jest manipulacją i mnie to denerwuje. Jeśli ktoś czytuje książki, mogę polecić jedną pozycję. "Dotknięcie Anioła" Henryk Shoenker. Zyd, z Oświęcimia, opisujący II wojnę światową ze swojej, subiektywnej perspektywy. Pisze mniej więcej tak, jak - moim zdaniem - było. Spotykał ludzi złych i dobrych.

Na marginesie... p. Shoenker był przez część środowisk w Izraelu, Anglii a przede wszystkim w USA okrzyknięty kłamcą, kiedy napisał o tym, że to Anglia cofała statki z uchodźcami żydowskimi do Polski (później ci ludzie zginęli w Oświęcimiu) a USA nie przyjęła uchodźców żydowskich.

Pan Shoenker ze spokojem udowodnił ze ma rację (znalazł dokumentację historyczną). Jeśli ktoś czytuje - polecam.