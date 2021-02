Dzień Prezydentów w USA. Tłum wiwatuje na cześć Trumpa

Prezydent Donald Trump pierwszy raz po odejściu z Białego Domu pojawił się publicznie. W Dzień Prezydentów kolumna samochodów eskortująca byłego prezydenta pojawiła się na wiecu jego zwolenników w West Palm Beach na Florydzie.

„USA, USA” – krzyczał wiwatujący na cześć Trumpa tłum. „Kochamy Trumpa” – krzyczeli jego zwolennicy.

President Trump drive by in Florida!



🇺🇸 Happy President's Day!



Via YouTube RSBN: https://t.co/e9dou7zecA pic.twitter.com/XMtsq2ho7o