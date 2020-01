Dzień Islamu w Kościele katolickim bez krzyża. Jest oświadczenie Archidiecezji Krakowskiej

W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, jednak ze względu na przypadającą w tym dniu Niedzielę Słowa Bożego, krakowskie obchody przeniesiono na poniedziałek 27 stycznia 2020 r. Jak się okazuje, plakat promujący to wydarzenie przedstawia kopuły meczetów z półksiężycami na szczycie. Nie ma za to ani jednego krzyża. Do sprawy odniosła się krakowska kuria.

PUBLIKUJEMY OŚWIADCZENIE Biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej

"W związku z plakatem przygotowanym przez Radę ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej na 20. krakowski Dzień Islamu w Kościele katolickim, przedstawiającym na pierwszym planie krajobraz muzułmańskiego miasta, zdominowanego przez półksiężyce, a jedynie w jego tle Kościół Mariacki w Krakowie pozbawiony krzyża, wyrażamy głębokie ubolewanie.

Pragniemy podkreślić, że Arcybiskup Marek Jędraszewski w liście skierowanym dnia 6 stycznia br. do społeczności muzułmańskiej w Krakowie napisał, iż „pokojowe współistnienie pomimo różnic” to wielowiekowe doświadczenie krakowian. Ten pokój należy budować na prawdzie i poszanowaniu symboli religijnych, czemu dał wyraz Metropolita Krakowski podczas swojej podróży solidarności do Syrii

w grudniu ubiegłego roku. Temu też dziełu budowania pokoju winny służyć Dni Islamu w Kościele katolickim."

"Wierzę, że nasze krakowskie spotkanie katolików i muzułmanów z okazji XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim jest dobrą okazją, by podjąć wspólne działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać przemocy. By budować nasz wspólny dom tu, na terenie Krakowa — miasta, którego mieszkańcy nie tylko doświadczyli boleśnie owoców nienawiści w czasie II wojny światowej, ale przez stulecia doświadczali pokojowego współistnienia pomimo różnic. Bardzo ważne jest, by we współczesnym świecie pełnym zagrożeń i doznającym ogromnych przemian, kontynuować razem dzieło kultury spotkania rozpoczęte w naszym mieście przez św. Jana Pawła II" - napisał abp Marek Jędraszewski w liście do społeczności muzułmańskiej w Krakowie z okazji XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.

bz/diecezja.pl/fronda.pl