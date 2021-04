,,Dziękuję Bogu''. Tadeusz Cymański już po operacji

Kilka tygodni temu poseł Tadeusz Cymański poinformował o zdiagnozowaniu u niego mięsaka. Nowotwór ten mimo że nie musi być złośliwy, często daje przerzuty. Z powodu sytuacji epidemicznej polityk nie mógł się poddać operacji, która została przełożona. Teraz poseł Solidarnej Polski jest już po zabiegu.

W rozmowie z „Super Expressem” Cymański poinformował:

„Wracam do zdrowia, dochodzę do siebie, cieszę się, że mam to za sobą”.

Jak dodał:

„Dziękuję Bogu, że wszystko się udało”.

Obecnie poseł Solidarnej Polski oczekuje na wynik badań. Apelował również do Polaków o to, aby badali się profilaktycznie.

dam/se.pl,Fronda.pl