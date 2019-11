Dywersja. Rosja stworzy park narodowy w Mierzei Wiślanej

Rosja chce stworzyć park narodowy na swojej części Mierzei Wiślanej. To sposób na spowolnienie lub nawet zablokowanie polskich inwestycji.

Rosjanie mają nadzieję, że dzięki parkowi narodowemu poważnie utrudnią przekop, uniemożliwią go - lub choćby przyczynią się do powstania czarnej legendy Polaków jako niszczących środowisko. Według "Gazety Polskiej", która opisuje rosyjski pomysł, Moskwa wręcza urzędnikom unijnym oraz tak zwanym "ekologom" proste narzędzie do tłuczenia Polaków.