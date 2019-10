Duda spotka się z Trumpem w grudniu - w Londynie

Spotkanie miałoby być pokłosiem odwołaneje wizyty prezydenta Trumpa w Polsce; Amerykanin miał gościć na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale nie przyjechał, podając jako powód konieczność pozostania w kraju w obliczu zbliżającego się do Florydy huraganu Dorian. Prezydent obiecał, że odwiedzi Polskę w przyszłości. Póki co wszakże się na to nie zanosi; Duda spotkał się z Trumpem w Waszyngtonie, a teraz ma dojść do rozmowy w Londynie.