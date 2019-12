Dramat w Szczyrku. Już sześć ofiar wybuchu gazu, w tym dwoje dzieci

Dramatyczne wieści dochodzą do nas ze Szczyrku, gdzie wczoraj w domu jednorodzinnym doszło do wybuchu gazu. Około godziny 4:25 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podał, że w gruzowisku znaleziono kolejne dwa ciała. Łącznie nie żyje co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci.