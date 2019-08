Dr Marcin Piątkowski: Nowy złoty wiek Polski stał się faktem

W rozmowie z Magdaleną Krukowską ekspert podkreślił, że jego zdaniem Polska bardzo szybko rozwijać się będzie co najmniej do 2030 roku, kiedy to osiągniemy nawet 80 proc. dochodu Europy Zachodniej.

Przyznaje jednak, że jeśli chodzi o ankiety, można mieć wątpliwości co do ich wiarygodności, ponieważ nie docierają one do najbogatszych oraz najbiedniejszych Polaków i jeśli chodzi o dane pochodzące np. z deklaracji PIT, to pokazują one, że nierówności dochodowe są znacznie wyższe. Dodaje jednak, że są one i tak mniejsze niż we wcześniejszej historii Polski i nie większe niż wśród podobnych do nas krajów.