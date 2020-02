Dr Jerzy Targalski: Z takimi sędziami Polska nie będzie suwerenna

Ciekawostka 14.2.20 11:09

1. A we Francji jest tak: Rozporządzenie z 1958 r. w sprawie ustawy dotyczącej statusu sądownictwa w art. 10 mówi, że: „Udział członków wymiaru sprawiedliwości w debatach o charakterze politycznym jest zakazany. Sędziom zabrania się demonstrowania wrogości wobec zasady [działania] lub formy Rządu Republiki, jak również wszelkich wystąpień o charakterze politycznym, niezgodnych z ograniczeniami związanymi z pełnioną przez nich funkcją. Zakazuje się również wszelkich wspólnych działań, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie sądów.” Rozdział VII rozporządzenia o statusie sądownictwa mówi jednak wyraźnie o sankcjach dyscyplinarnych wobec sędziów. Sankcje to: upomnienie z wpisem do akt, przeniesienie, cofnięcie niektórych funkcji, zakaz mianowania na okres pięciu lat, obniżenie rangi, tymczasowe wyłączenie z obowiązków na maksymalny okres jednego roku z całkowitym lub częściowym pozbawieniem wynagrodzenia, degradacja, przymusowe przejście na emeryturę, odwołanie. O sankcjach decyduje Naczelna Rada danego sądu. 2. czywiscie chodzi o to zeby przywalić rządowi i żeby przejąc władze . Oni maja gdzieś wszystko i wszystkich mam na mysli PO chodzi tylko i wyłącznie o władzę . Poruszą niebo i ziemie żeby dorwac sie do koryta. Sędziowie to tylko narzędzie do celu. Patrząc na Rzeplińskiego w wywiadzie w TVN tylko mnie w tym utwierdził. Sam uważa, ze trzeba towarzystwo sędziów zdyscyplinować. Przyznał sie do słów które wypowiedział parę lat temu w tym temacie aż tą prowadząca z TVNu zatkało bo myśłała że będzie kluczył i odwracał kota ogonem. Wojna toczy się nie o praworządnośc a o władzę w Polsce