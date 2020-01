Dr Jerzy Targalski: Wariatkowko. ,,Poważni ludzie jeżdżą do Rosji'', czy oni wszyscy nie mogliby tam się udać?

Szacowny staruszek na komisji sejmowej opowiada o swojej martyrologii. Tajne służby, gdy spał w nocy w łóżku, napromieniowały mu kręgosłup, by nie mógł przybyć na obrady. Bohaterski staruszek pokonał podstępne służby i opowiada o spisku pól elektromagnetycznych, a posłowie słuchają z uwagą.

Winnicki zastanawia się poważnie, którego kandydata Konfederacji Andrzej Duda poprze w II turze wyborów prezydenckich i nie bierze pod uwagę, że tajne służby mogą mu napromieniować kręgosłup lub sterować jego umysłem za pomocą 5G. Tomasz Gryguć, chamska i prymitywna wersja Brauna, gdy nie szuka ze swym mentorem bunkrów izraelskich pod CPK, ostrzega przed wojną, która według Brauna i Jackowskiego miała wybuchnąć we wrześniu 2019 roku.

Tym razem złowrodzy Amerykanie wykorzystają już nie ćwiczenia Anakonda, jak w poprzedniej wersji, lecz Defender 2020. Polska zaatakuje na rozkaz USA Kaliningrad, a minister Czaputowicz udał się do Berlina, by uzyskać niemieckie wsparcie agresji na Białoruś. Gdzieś znikła wojna z Iranem i kosmitami. Polskie złoto, które miało być wydane Żydom w Londynie, sprowadzono, by w małej części pokryć roszczenia żydowskie.