Dr Jerzy Targalski: Czas rozpocząć walkę o złamanie niemieckiego dyktatu

ktoś tam 23.4.20 12:26

No ja wiem, konfederackie recepty na gospodarkę ma p. Korwin, Janusz polskiej polityki. I jak się tak dobrze przyjrzeć ekonomicznemu darwinizmowi p. Korwina co to tak poetycznie prezentuje w ramach praktycznych rozwiązań p. Sośnierz syn, to wychodzi mi, że konsekwencje tego darwinizmu Korwina niczym się różnić nie będą a może nawet i przewyższą to co wg. Konfederatów, snujących najczarniejsze scenariusze, ma przynieść ust. 447. I tu i tu wyjdzie wg. tych scenariuszy "Ziemia obiecana" v. 2.0. Z tym że w układzie Konfederackim pod zarządem radzieckim. No i niemieckim w związku z tym też... Od kogo to bracia Bosakowie dostają dotacje, no od kogo, od kogo powiedz mi...