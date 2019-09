Dr Jerzy Targalski: Były 4 ważne elementy w przemówieniach gości

"Po pierwsze zniknęło plemię nazistów a powrócili Niemcy. Druga sprawa to uznanie, że winnym są nie tylko Niemcy ale też Rosja. Tutaj będą protesty rosyjskie bo Rosja jest przecież kontynuatorem Związku Sowieckiego, do czego się przyznaje i protestuje przeciwko prawdzie. Następną rzeczą jest zrównanie komunizmu z nazizmem, a czwarty element to odwołanie wiceprezydenta USA do religii, czyli uderzenie w obóz lewacki, który prowadzi wojnę z religią" - powiedział dr Targalski.