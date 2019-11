Dr Jerzy Bukowski: Opozycja goni króliczka

Czy obecnego prezydenta od klęczenia , składania wieńców i pitolenia „dreszcz przeszedł”, gdy dowiedział się, że piloci Mig-29 utracili uprawnienia do latania ?Czy ma „łzy w oczach” na wspomnienie awansowania odpowiedzialnych za utrzymywanie gotowości armii ?Może ktoś mu wytłumaczy, że jego wzruszenia na trumnach żołnierzy biorą się z niekompetencji i nieudolności rządzących, zanim dojdzie do kolejnej tragedii, która stanie się tłem do pajacowania dla jakiegoś kolejnego figuranta udającego prezydenta .A to wszystko wygląda na to ,że Polska PiS wychodzi nie tylko z EU , ale też NATO.Przypominam że Duda konstytucyjnie jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

