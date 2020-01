Dr Jerzy Bukowski: Abp Jędraszewski uhonorowany za odważne głoszenie prawdy

JS 14.1.20 10:46

Nadzorcy Kościoła w Polsce boją się zdobyć na głoszenie Prawdy w takim zakresie aby z mocą zmieniała ludzi i świat. Ewangelia jest Światłem i nie można jej trzymać, chować pod korcem. Będę pisał to ile będę mógł. Dalsze Słowa Pana naszego, kierowane przez wieki do wybranych sług, które mają pomagać Kościołowi, nam pomagać dojść do Ojczyzny Niebieskiej, TAKŻE SĄ ŚWIATŁEM, bo każde Słowo Pana Naszego jest ŚWIATŁEM i winno być ogłaszane wiernym. Jeżeli nadzorcy Kościoła ignorują, lekceważą Słowa Pana i to zbadane, zatwierdzone przez Kościół !, preferując swoje słabej mocy słowa, czy słabej mocy słowa kapłanów, to nie dziwmy się że mamy takie niestabilne czasy, mamy letnie chrześcijaństwo, które jak nadejdą straszne czasy załamie się szybko.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam