,,Arcypodła napaść'' Wałęsy! Wyszkowski składa pozew ,,o ukaranie drania za wypieranie się bycia agentem SB''

V 8.10.19 10:58

Kolejny raz wyszła słoma z butów noblisty, po prostu nie mógł znieść tego że Kornela doceniono przynajmniej po śmierci, że tyle ludzi przyszło, że pogrzeb państwowy, tyle wyrazów uznania ect. postanowił więc co prędzej "sprostować", co za nikczemność, jak olbrzymi kontrast w stosunku do klasy Kornela.