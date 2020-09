Donald Trump: Ku Klux Klan i Antifa to terroryści

Ubiegający się o reelekcję prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawił wczoraj swój program wyborczy dla Afroamerykanów. Znalazł się w nim m.in. postulat uznania rasistowskiego Ku Klux Klanu i anarchistycznej Antify za organizacje terrorystyczne.

Szczegóły swojego „platynowego planu” zawierającego postulaty dot. polityki wobec Afroamerykanów, które Donald Trump chce zrealizować w czasie swojej ewentualnej drugiej kadencji prezydenckiej przedstawił na wiecu w Atlancie.

Główną częścią tego planu są kwestie gospodarcze, jak obniżenie podatków dla mniejszości rasowych czy stworzenie nowych miejsc pracy dla czarnoskórych. W czasie swojego wystąpienia Trump krytykował również politykę Demokratów dot. kwestii rasowych:

- „Liberalni hipokryci powielają stereotypy o was, nie szanują was i was sprzedają” – mówił do Afroamerykanów.

Kandydat Republikanów zapewnił o szacunku dla wolności religijnej, swoim sprzeciwie wobec aborcji oraz krytykował Black Lives Matter. Zapowiedział również, że jego administracja uzna Ku Klux Klan oraz Antifę za organizacje terrorystyczne.

kak/PAP