Dobre wieści na początek roku! Wpływy do budżetu wzrosły w tej kadencji o ponad 100 mld zł!

W 2019 roku wydatki z kasy państwa wyniosły około 416 mld zł. To o około 25 mld zł wiecej niż rok wcześniej i aż 84 mln zł więcej niż cztery lata temu. Mimo dużo większych wydatków – w stosunku do poprzedników – rząd Prawa i Sprawiedliwości ma też największe sukcesy w zwiększaniu duchodów budżetu państwa - podaje "Rzeczpospolita"

Jak wynika z raportu "Rzeczpospolitej" "rząd PiS okazuje się być też mistrzem, jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów do budżetu"

Według gazety, w bieżącym roku dochody mają sięgnąć nawet 402 mld zł, co stanowi o 28 mld zł więcej niż w 2018 roku i o 113 mld zł więcej niż cztery lata temu.

– Taka sztuka nie udała się dotychczas nikomu – podczas dwóch kadencji rządu PO–PSL było to odpowiednio 41 i 12 mld zł” – podkreśla „Rz”.

– Na przykład rząd SLD (w latach 2002–2005) zwiększył swoje wydatki o 35 mld zł, pierwszy rząd koalicji PO–PSL – o 50 mld zł (w latach 2008–2011), a drugi rząd tej koalicji (2012–2015) – o 29 mld zł – czytamy w artykule.



Zdaniem "Rzeczpospolitej" tak dobra sytuacja, to w dużej mierze zasługa programu Rodzina 500 Plus, po rozszerzeniu którego koszty wzrosły dwukrotnie – do 40 mld zł.