DOBRANOWINA: NIE JESTEM GODZIEN. ROZWAŻANIE NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Doświadczenie bliskości Boga pozwala zobaczyć małość człowieka względem Jego wielkości. Maryja w hymnie „Magnificat” mówi: „Wielbi dusza moja Pana, wychwala Boga, który wejrzał na uniżenie swojej służebnicy”.

Św. Paweł w pierwszym Liście do Koryntian przypomni, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.

Jan Chrzciciel przed osobistym spotkaniem z Chrystusem przyznaje, że po nim przyjdzie mocniejszy od niego, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyk u sandałów. Podczas spotkania nad Jordanem z kolei, gdy Jezus przystępuje do chrztu, Jan wyznaje, że to on potrzebuje chrztu od Jezusa, a On przychodzi do Niego?

ks. Robert Młynarczyk | Archidiecezja Krakowska

mp/diecezja.pl