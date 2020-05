Dobra zmian w ,,Trójce''. Jest nowy dyrektor

N 25.5.20 14:37

"Całość afery rozpoczęła się od niefortunnej listy przebojów, w trakcie której pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”, pomimo że nie była ona wśród kandydatek, a po głosowaniu będąc na czwartym miejscu została przesunięta na pierwsze.



Wywołało to powszechne oburzenie zarówno wśród słuchaczy, jak też w kręgach artystycznych."



Co za manipulacja. Nie wstydzicie się tak kłamać na portalu, ponoć, katolickim?

Piosenka była wśród kandydatów - na stronie facebookowej wytwórni płytowej Kazik kilka dni przed notowaniem jest info, że "już można głosować na nowy utwór Kazika w LP3". Skąd też te wszystkie głosy oddane na Kazik, skoro nie był wśród kandydatów? Procedura unieważniania głosów podejrzanych (np. oddawanych masowo, maszynowo) też jest stała.

Nie to wywołało oburzenie. Oburzenie wywołało ściągnięcie listy z internetu poprzez przekierowanie na stronę-atrapę z informacją o błędzie (kod tej strony ciągle można znaleźć w ineternecie), pokrętne, ciągle zmieniające się tłumaczenia dyrekcji (że niby złamano regulamin - chociaż żadnego lista nie ma, że wprowadzono utwór spoza listy propozycji, której to listy też nie ma) i naciski dyrekcji, żeby utwór zniknął z anteny (słynny sms do Metza). I ten dyrektor został wyrzucony. Ktoś jeszcze ma wątpliwości, że wina leży po jego stronie?